Количество пассажиров будут считать водители

С завтрашнего дня в Киеве вводится ограничение - в маршрутках, автобусах, троллейбусах, трамваях могут одновременно находиться до 10 человек. Количество пассажиров в транспорте будут контролировать водители и полиция.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В первую очередь, это обязанности водителя. Если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию. С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова отзываться на каждый такой вызов. Полиция обещает обеспечить в топ-местах посадки своих патрульных, чтобы обеспечивать правопорядок", - отметил Ляшко.

Как сообщалось, в Киеве официально зарегистрировали два случая заболевания коронавирусом. С сегодняшнего дня усиливаются ограничительные меры - закрывается почти все, кроме аптек, продуктовых магазинов и банков.

17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. 18 марта начнут действовать новые ограничения проезда в маршрутках, троллейбусах и трамваях. Также в Украине остановят поезда и автобусы.

Большой Киев

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