Количество зараженных коронавирусом на борту круизного лайнера увеличилось в три раза

Всего на борту находится 3,7 тыс. пассажиров, зараженных уже 61 человек

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. За сутки пневмония была обнаружена еще у 41 пассажира, таким образом количество заболевших пассажиров увеличилось до 61 человека, пишет "ТАСС" со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В четверг вечером японские власти заявили, что в пятницу, 7 февраля, страна закрывает свои порты для захода иностранных круизных лайнеров и для пассажиров, не имеющих японских паспортов. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, это делается для того, чтобы препятствовать дальнейшему распространению эпидемии.

По словам министра здравоохранения Японии Кацунобу Като, среди зараженных нет членов экипажа. Он отметил, что больше всего людей с коронавирусом - 21 человек - в возрасте от 70 до 80 лет. Также чиновник заявил, что в ближайшее время зараженных должны эвакуировать с судна и доставить в медицинские учреждения, расположенные в пяти префектурах центральной части Японии, включая Токио.

Напомним, что количество погибших от коронавируса 2019 nCoV на территории материкового Китая увеличилось до 636 человек, а количество случаев заболевания этой пневмонией пододала порог в 31 тыс человек.