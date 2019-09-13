Коломойский пришел на форум Пинчука YES и говорит, что у них "вечный мир"

Украинский олигарх Игорь Коломойский пришел на форум "Ялтинской европейской стратегии", учредителем которого является другой олигарх - Виктор Пинчук

Об этом сообщает "Украинская правда"

На просьбу прокомментировать встречу с президентом Владимиром Зеленским олигарх ответил, что ему нечего добавить к комментариям главы государства.

А вот насчет Пинчука Коломойский заявил, что у него с основателем YES "вечный мир".

На YES Коломойский пришел в компании нардепа Игоря Палицы, члена партии "УКРОП", близкой к олигарху.

Коломойский занял место рядом с Юлией Чеботаревой, соратницей Пинчука и менеджером его компаний.