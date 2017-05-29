Команда Лободы объяснила, что отменила концерт, беспокоясь о зрителях

Команда Светланы Лободы объяснила, что концерт в Одессе пришлось отменить из-за звонков о минировании здания - решение принято из соображений безопасности зрителей и исполнительницы.

"Друзья! Вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе "Ибица" в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности. Сценарий прежний. Все те же персонажи. Сегодня мне даже не хочется акцентировать внимание на том, кто эти люди, какие организации они представляют. Главное, что это граждане нашей страны. И это страшно", - заявила продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.

Команда Лободы считает, что события у "Ибицы" свидетельствуют не просто о неприятии певицы. "В любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура. И, к сожалению, мы оказались на этом рубеже", - заявила продюсер.

Светлана Лобода продолжит концертный тур, 30 мая запланировано выступление в Тель-Авиве.

Напомним, вечером 28 мая у клуба, где должно было состояться выступление певицы, собрался пикет. Неизвестным удалось бросить в толпу две петарды и две дымовых шашки, также неустановленные лица применили слезоточивый газ.