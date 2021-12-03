Комаровський підтвердив, що Ахметов прилітав на день народження Шустера у Вільнюс

За словами відомого лікаря, олігарх прийшов на свято проголосив «неймовірний тост» й одразу ж поїхав.

Олігарх Рінат Ахметов справді був присутній на дні народження телеведучого Савіка Шустера у Вільнюсі.

Цю інформацію підтвердив лікар Євген Комаровський, який був одним із гостей, в інтерв'ю «Новому изданию, запущеному блогерами Анатолієм та Ольгою Шаріями.

За словами Комаровського, Ахметов прийшов на день народження «і зник після цього».

«[Спілкувались] про Савіка Шустера. Він говорив дуже неймовірний тост за здоров'я людини, яка коштує йому дуже дорого. Тому що через те, що Савік Шустер не погоджує з ним нічого і робить що хоче, потім на нього [Ахметова] наїжджає влада, і він втрачає гроші», — заявив лікар.

Комаровський також прокоментував розслідування «Української правди» і сказав, що воно «висмоктано з пальця»:

«…Поїхали до Вільнюса, щоб обрати президента. А нах**на їхати до Вільнюса? Що, не можна зустрітись у Кончі-Заспі, щоб щось обговорити? Що за дурня взагалі?».

Автор розслідування УП, журналіст Михайло Ткач, відповів на його слова:

«Доктор Комаровський визнав, що на дні народження Савіка Шустера був Рінат Ахметов. Це добре. Тому що спостерігати за тим, як дорослі люди, лідери громадської думки з мільйонними аудиторіями, вдають, що Ахметова там не було, вже не смішно», — написав він у Facebook і зазначив, що до цього журналіст Дмитро Гордон «дві доби публікував різні фото без Ахметова з Вільнюса з формулюванням «те, що Ткач побоявся показати»».

«Українська правда» 1 грудня опублікувала розслідування, згідно з яким Ахметов міг використати день народження Шустера, щоб провести переговори з потенційними кандидатами в президенти, які протистоятимуть чинному главі держави Володимиру Зеленському.

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