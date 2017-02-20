Комитет Шевченковской премии определил победителей-2017

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на своем заседании в понедельник определил победителей премии 2017 года в четырех номинациях.

Об этом Укринформу сообщил заместитель председателя комитета - известный киновед и кинокритик Сергей Трымбач.

По его словам, в номинации "Литература, публицистика, журналистика" победителем стал Иван Малкович за книгу стихов "Подорожник с новыми стихами".

В номинации "Киноискусство" комитет отметил Степана Коваля - за анимационный сериал "Моя страна - Украина".

В номинации "Музыкальное искусство" - Богдана Фроляк за симфонию-реквием "Праведная душе...", хоровую кантату "Цвет", музыкальное произведение "Приснится сон мне".

В номинации "Визуальные искусства" - Николая Малышко за художественный проект "Линия" (Скульптура).

В театральной сфере победитель не избран.

Решение комитета вступит в силу после подписания Президентом Украины соответствующего указа.

Как сообщалось, Комитет по присуждению Шевченковской этого года работает в обновленном составе. Председатель комитета - Юрий Щербак. Среди членов комитета театральный режиссер Дмитрий Богомазов, артистки Ада Роговцева и Наталья Сумская, кинорежиссеры Сергей Буковский и Мирослав Слабошпицкий, писатель Сергей Жадан, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк и другие.