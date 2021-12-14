Компанія Ford стала лідером продажів нових автомобілів у США

Американці віддають перевагу вітчизняним автомобілям.

Компанія Ford сприймається американцями, як виробник народних автомобілів. Тож, не дивно, що багато з них обирають авто саме цієї марки.

Ford очолив список бестселерів нових автомобілів у США за Листопад.

Також, в топ 5 потрапили такі бренди як : Toyota, Chevrolet, Honda та Nissan. Ці автомобілі дуже популярні серед американських водіїв, адже вони досить надійні та недорогі у обслуговуванні.

Компанія BMW, яка у Європі займає перші позиції, на американському ринку займає лише 12 місце. Також, не всі вітчизняні бренди користуються попитом, ось наприклад, Tesla лина на 15 місці, Dodge зайняв 18 позицію, а Cadillac взагалі опинився на останньому 25 місці.

Та треба пам’ятати, що американський ринок досить специфічний. Тамтешні водії люблять великі автомобілі з потужними двигунами, в ідеалі це повинен бути здоровенний пікап з V8. Тож, логічно, що європейським автовиробникам просто немає чого запропонувати покупцям, чого не скажеш про Ford. Один тільки Ford F-150 чого вартий.

Нагадаємо про те, які найдешевші автомобілі, можна пригнати з аукціону США.

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