Кому дозволять"ковідну тисячу" витратити на оплату комуналки.

Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде розширено кількість послуг, які зможуть сплатити українці за допомогою 1 тисячі гривень за вакцинацію. Зокрема, можна буде сплатити за комунальні послуги. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

За його словами, тисячу за вакцинацію на оплату комунальних послуг зможуть витратити люди віком понад 60 років.

"Ми додатково розширюємо програму для людей похилого віку. Вони матимуть можливість використовувати ці гроші (тисячу за вакцинацію, - ред.) на оплату комунальних послуг", - заявив Зеленський.

З 24 січня українці віком від 60 років можуть купувати ліки в рамках програми "єПідтримка".

Механізм отримання 1 тис. гривень вакцинованими не через Дію буде доступний або з другого півріччя 2022 року, або з другого кварталу 2022 року.