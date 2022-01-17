Кому з українців не зарахують навчання у ВНЗ до страхового стажу

Під час оформлення пенсії в страховий стаж будуть зараховувати роки навчання на денному відділенні у виші за період до 1 січня 2004 року. Для підтвердження факту навчання в ці роки в Пенсійний фонд потрібно пред’явити диплом або свідоцтва, посвідчення та інші документи, видані на підставі архівних даних.

Якщо ж претендент на виплату пенсій навчався вже після 1 січня 2004 року, страховий стаж для пенсії враховують лише в одному випадку: якщо в цей період людина сама за себе платила єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо ЄСВ не сплачувався, страховий стаж прийдеться докупити.

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