Конфликтов в 57 маршах в честь Бандеры по Украине не зафиксировано, - МВД

Около 1,3 тысячи полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии обеспечили публичную безопасность на массовых мероприятиях в Украине по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс- служба МВД.

Отмечено, что правоохранители охраняли порядок в 21 регионе Украины. В частности, в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Ровно, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове и других городах.

"В 21 регионе государства было проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6,5 тысяч человек. К охране публичной безопасности было привлечено почти 1,3 тысячи полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии", - доложил Яровой.

По его словам, в ходе акции работали группы "полиции диалога".

"Конфликтов и столкновений зафиксировано не было", - констатировали в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ряд националистических организаций устроили факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения идеолога ОУН-УПА Степана Бандеры.