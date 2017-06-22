Контактная группа договорилась начать обмен пленными до 5 июля, - Кучма

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась завершить согласование списка пленных и начать процесс обмена до следующего заседания - 5 июля.

Об этом сообщил представитель Украины в группе Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина".

"До конца не согласовали, есть еще разногласия по списку этому, но процесс верификации завершен, все с этим согласились, а вы знаете, что ранее та сторона с этим не соглашалась. Но есть разногласия в списках, разногласия в 5-6 человек, но даже за такие маленькие разногласия. У нас с украинской стороны никаких проблем, у них на 15 человек больше в их списке, что мы их удерживаем", - сказал Кучма.

Он также отметил, что следующее заседание Контактной группы состоится 5 июля.

"Договорились, что на следующей встрече, которая будет 5 числа, до 5 числа мы эти проблемы решим (по согласованию списка пленных, - ред.) и должны начать процесс обмена", - добавил Кучма.

Напомним, по состоянию на 20 июня количество пленных на оккупированной территории Донбасса увеличилось до 131 человека.

В списке тех, кого требуют освободить "ДНР" и "ЛНР", почти 600 человек. По требованию сепаратистов, среди этих людей была проведена верификация - при участии международных посредников устанавливалось, хотят ли они возвращаться в оккупированный Донбасс. Ни один из тех, среди кого проводилась верификация, не захотел возвращаться.