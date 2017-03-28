Контрольные пункты в районе АТО переходят на другой режим работы

В связи с определенным увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения в районе проведения АТО контрольные пункты въезда- выезда временно увеличивают время работы на 1 час.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Согласно решению штаба антитеррористической операции с 29 марта до 4 апреля включительно пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7.00 до 19.30", - отмечается в сообщении.

Таким образом, время работы контрольных пунктов увеличивается, поскольку до этого они работали с 7.00 до 18.30.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.