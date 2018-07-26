Контрразведка разоблачила военного, "сливавшего" информацию боевикам

Военные контрразведчики Объединенных сил разоблачили военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который выполнял указания боевиков "ДНР" и намеревался перейти на сторону врага.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

"В середне июля военной контрразведкой СБУ из состава Объединенных сил, при содействии командования воинской части разоблачен военнослужащий ВС Украины, который "сливал" боевикам информацию о действиях и позициях ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, а также похищал и продавал военное имущество. Также военные контрразведчики установили, что задержанный намеревался перейти на сторону НЗФ "ДНР" и уже получил инструкции к их реализации", - говорится в сообщении.

По информации ООС, разоблаченный 24-летний "контрактник" - уроженец Житомирщины, надеясь получить денежное вознаграждение через соцсети передавал боевикам "ДНР" сведения относительно позиций и военной техники ВС Украины в районе проведения ООС, указывая GPS координаты их местонахождения.

Кроме того, с целью личного обогащения и послабления боеспособности подразделения, "защитник" похитил и реализовал через Интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тыс. грн.

По материалам военной контрразведки 23 июля следователями Волнохваского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области открыто уголовное производство по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины (Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением). Читайте также: Украина призывает ОБСЕ расследовать шпионский скандал на Донбассе

Учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону врага, действия военнослужащего могут квалифицироваться и по другим статьям Уголовного кодекса Украины, объяснили в ООС.

Идет досудебное следствие. Теперь решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения.