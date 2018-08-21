Концерн "Калашников" представил новый автомат под патрон НАТО

Автомат АК-308 разработан на базе экспортного АК-103 под патрон НАТО 7,62х51.

Российский оружейный концерн "Калашников" презентовал свою новую разработку - автомат АК-308, который создавался специально под винтовочный патрон 7,62х51 мм (.308 Winchester), который используется вооруженными силами НАТО, сообщает "Калашников Media".

"Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", - заявили представители концерна.

Новый автомат имеет магазин на 20 патронов, с пустым магазином он весит 4,3 килограмма, общая длина нового оружия составляет 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие также возможно установить штык-нож. Подобно автомату АК-12, на автомате имеется крепление "планка Пикатинни", которая наряду с российскими прицелами позволяет использовать прицелы НАТО.

Стоит отметить, что боеприпас 7,62х51 мм, под который разработан автомат, в НАТО позиционируется, как винтовочный (аналог в РФ - винтовочный патрон 7,62х54 мм). В большей части автоматического оружия НАТО используется малоимпульсный патрон 5,56 мм (аналог в РФ - малоимпульсный патрон 5,45 мм).

Новый опытный образец "7,62 мм автомат Калашникова АК-308" планируется к показу на форуме "Армия-2018".

Полные тактико-технические характеристики автомата: Калибр: 7,62 мм НАТО Применяемый боеприпас: 7,62х51 мм НАТО Вес (с магазином, без патронов): 4,3 кг Общая длина/со штык-ножом: 880-940/1045-1105 мм Длина со сложенным прикладом: 690 мм Длина ствола: 415 мм Высота: 242 мм Ширина: 72мм Тип приклада: Складной, регулируемый по длине на 4 позиции

Концерн "Калашников" - российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. В концерн входят 3 продуктовых бренда: Калашников - боевое и гражданское оружие, Baikal - охотничье и гражданское оружие, IZHMASH - спортивное оружие.

По материалам: Калашников Медия