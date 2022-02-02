Концерт Басти в Одесі скасували завдяки активістам: "чують суспільство"

Баста не виступатиме в Одесі на запланованому на 14 лютого шоу в місцевому ресторані - концерт скандального російського репера, який гастролював раніше в окупованому Росією Криму, вирішили скасувати.

Минулого року Василь Вакуленко (Баста) дав в Україні ряд концертів, зокрема в Києві, Одесі та Харкові, які проходили на фоні протестів проти таких виступів "кримнашиста", і спроб громадян зірвати заходи.

Цього разу, як видно, організатори шоу в Одесі прислухалися до доводів активістів, які вважають такі виступи прихильника російської окупації українського півострова неприйнятними.

Як зазначив Ганул, після анонсу виступу Басти в одеському ресторані "Облака" 14 лютого він звернувся з проханням скасування концерту, мотивуючи тим, що російський артист не тільки відвідував Крим з порушенням українського законодавства, а й виступав на концерті "возз'єднання" в Москві в РФ.

"Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що Вакуленко має антиукраїнську позицію, Андрій прийняв вірне рішення скасувати концерт. Чудово, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство та мають чітку патріотичну позицію", - йдеться в публікації.

Втім, потрібно зауважити, що анонс виступу Басти в одеському ресторані досі залишається в соціальних мережах закладу, і будь-якого оголошення про зміни в планах щодо шоу в цей час відсутні.

Нагадаємо, Василь Вакуленко в 2017 році потрапив з подачі СБУ до "чорного списку" Міністерства культури як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України.

Причиною тому стало відвідування окупованого Криму. Пробув він у цьому списку із забороною на в'їзд на територію України до 16 вересня 2020 року, після - обмеження було знято.