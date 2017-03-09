"Копенгаген" выиграл у "Аякса" в Лиге Европы

Голландцам удалось забить гол на выезде Корнелиус принес победу "Копенгагену". Фото AFP

Сегодня в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы в Дании "Копенгаген" принимал голландский "Аякс".

Хозяева открыли счет уже на первой минуте, отличился Расмус Фальк. Однако еще до перерыва "Аяксу" удалось забить такой важный гол на выезде, на 32-й минуте это удалось Касперу Дольбергу.

Но победителем первого противостояния все-таки стал "Копенгаген", которому победу принес точный удар Андреас Корнелиус на 60-й минуте. 2:1 - за датчанами.

Ответный поединок 16 марта в Амстердаме.