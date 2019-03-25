Корь не отступает: четверо украинцев умерли от осложнений

В Украине снова начал увеличиваться уровень заболеваемости корью - за последнюю неделю 2179 новых больных (1020 взрослых и 1159 детей).

К сожалению, в течение недели от осложнений кори умерло четыре человека.

- После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова начал расти, - говорят в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Больше всего случаев кори за 15-21 марта в Хмельницкой (207), Львовской (186), Киевской (177), Ровенской (157) областях, а также в Киеве (203).

В целом с начала года корью заболели 32939 человек, от осложнений умерли 14.

Напомним, в Украине невозможно объявить эпидемию кори, потому что для этого нужен главный санитарный врач, которого нет из-за ликвидации СЭС.