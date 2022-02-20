95-річна британська королева Єлизавета II, яка була щеплена трьома дозами вакцини від коронавірусу, захворіла на COVID-19. Вона відчуває легкі симптоми, схожі на застуду.

Королева Великобританії Єлизавета II захворіла на COVID-19, повідомляють у неділю, 20 лютого.

Вона відчуває незначні симптоми, схожі на застуду, та продовжить виконувати "легкі" обов’язки у своїй резиденції у Віндзорському замку протягом наступного тижня. Зазначається, що королева отримала три дози вакцини проти коронавірусу.

10 лютого позитивний результат тесту на коронавірус отримав її старший син, спадкоємець трону принц Чарльз, і невістка Камілла, герцогиня Корнуольська. Чарльз уже повернувся до роботи.

6 лютого Єлизавета II відсвяткувала 70-річницю правління. Головні урочистості з цієї нагоди заплановані на червень.

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