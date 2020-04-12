Коронавірус може поширюватися на відстань до 4 метрів - учені

Згідно зі звітом Центру боротьби з хворобами і профілактики захворювань США коронавірус може переміщатися по повітрю не менш як на 4 метри.

Про це повідомляє New York Post.

"Характеристики розподілу аерозолю ... вказують на те, що дальність передачі COVID-19 може становити 4 м", - йдеться у звіті, що базується на вивченні зразків поверхні і повітря з відділення інтенсивної терапії та відділення COVID-19 в одній з лікарень Уханя.

Це більш як удвічі більше, ніж керівні принципи соціального дистанціювання.

"Крім того, половина зразків з підошов черевиків медичного персоналу відділення інтенсивної терапії показала позитивний результат", - пишуть дослідники.

Таким чином, підошви взуття медичного персоналу можуть також бути переносником вірусу.

Центр боротьби з хворобами і профілактики захворювань США рекомендує 4 м для соціального дистанціювання, тоді як Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що достатньо всього 1-1,5 м для того, щоб убезпечити себе від контакту.

Станом на вечір 12 квітня у світі 1 812 745 випадків зараження коронавірусом. З них 112 248 пацієнтів померли, 415 254 - одужали.