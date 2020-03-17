Коронавірус: ПЦУ вводить обмеження богослужінь

Припинити проведення богослужінь в храмах або змінити їх порядок так, щоб в них брала участь дозволена карантинними заходами кількість осіб, ухвалив синод Православної церкви України. Про це в Facebook повідомив прес- секретар синоду архієпископ Євстратій Зоря.

Конкретні обмеження богослужінь будуть вводитися в залежності від рішень, прийнятих органами влади і місцевого самоврядування.

Літургії будуть проводитися в присутності дозволеної кількості осіб. Віруючих просять залишатися вдома, приєднуючись до спільної молитви через засоби відеотрансляції.

Бажаючі висповідатися й причаститися зможуть зробити це протягом усього дня.

Протягом дня храми ПЦУ залишатимуться відкритими для особистого відвідування, молитви і бесіди зі священиком, при дотриманні загальних правил проти інфекції.

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