Коронавірус. У Києві посилили карантин: що змінилося

У Києві обмежили час роботи розважальних закладів, а також обмежили час проведення масових заходів
У Києві посилили карантин відповідно до постанови уряду. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Столична влада обмежила час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів - до 22:00.
Також обмежили час проведення масових культурних, розважальних, спортивних та рекламних заходів - до 22:00.
"Обмеження - вимушені і спрямовані на стримування поширення хвороби", - заявив Кличко.
З початку епідемії в країні зареєстрували 44 998 хворих COVID-19, з них 1173 померли, а 19 548 одужали.
На сьогодні Київ і 11 областей України не готові до пом'якшення карантину. За минулу добу в Києві зареєстровано 101 нового хворого COVID-19.