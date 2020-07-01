Коронавірус. У Києві посилили карантин: що змінилося

У Києві обмежили час роботи розважальних закладів, а також обмежили час проведення масових заходів

У Києві посилили карантин відповідно до постанови уряду. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Столична влада обмежила час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів - до 22:00.

Також обмежили час проведення масових культурних, розважальних, спортивних та рекламних заходів - до 22:00.

"Обмеження - вимушені і спрямовані на стримування поширення хвороби", - заявив Кличко.

З початку епідемії в країні зареєстрували 44 998 хворих COVID-19, з них 1173 померли, а 19 548 одужали.

На сьогодні Київ і 11 областей України не готові до пом'якшення карантину. За минулу добу в Києві зареєстровано 101 нового хворого COVID-19.