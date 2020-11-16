Коронавірус у Києві за добу підтвердили у ще близько 880 людей, померли - 11

У столиці коронавірус за минулу добу підтвердили у 879 осіб, загалом захворіли з початку пандемії понад 51 тисяча. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу у Києві ще 879 хворих... 11 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 776 мешканців нашого міста. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 51 499", - сказав Кличко.

За його словами, за добу захворіли: 511 жінок (віком від 18 до 99 років); 416 чоловіків (від 18 до 93 років); 28 дівчаток (від 9 місяців до 17 років); 24 хлопчиків (від 3 до 16 років).

Також захворіли 43 медика.

"До лікарень столиці госпіталізували 79 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 8 людей. Всього коронавірус подолали 18 767 мешканців Києва", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 16 листопада зафіксовано вже 545 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше 10 тисяч, традиційне скорочення захворюваності після вихідних.