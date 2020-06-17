Коронавірус. Україна оновила антирекорди щодо хворих і померлих за добу

В Україні за минулу добу, 16 червня, виявили 758 нових хворих коронавірусною хворобою COVID-19, що майже на сотню більше, ніж днем раніше. Це видно з інформації Ради національної безпеки і оборони.

До цього антирекорд був 12 червня - 753 хворих.

За минулу добу зафіксували 31 (днем раніше - 11) померлих хворих на коронавірус, 415 - одужали (днем раніше - 171 пацієнт).

Від початку епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 33 234 особи, 943 з них померли, 14 943 - здолали недугу. Всього проведено 517 995 тестувань методом ПЛР, методом ІФА - 97 935.

На ранок 17 червня в світі заразилися інфекцією майже 8,3 млн осіб, 450 000 - померли, близько 4,5 млн - одужали.

В кінці 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах захворювання COVID-19: його викликає коронавірус SARS-CoV-2.