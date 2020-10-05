Коронавірус: Україна увійшла в топ-10 країн світу за виявленими хворими за добу

Україна також займає 25 місце за кількістю виявлених хворих COVID-19 за весь час пандемії коронавірусу

Україна піднялася з 11-го на 10-е місце в антирейтингу країн за офіційною добовою захворюваністю на COVID-19. Про це йдеться в даних на Worldometers.

Вчора повідомлялося про 4140 виявлених заражених за добу в країні. У дев'ятій Мексиці зафіксовано 4863 таких випадки, а в 11-х Нідерландах - 4003.

В першу ж п'ятірку за добовою захворюваністю увійшли Індія (74 767), США (34 066), Франція (12 565), Росія (10 499) і Бразилія (8456).

Україна також займає 25 місце за кількістю зареєстрованих хворих за весь час пандемії - 226 462 випадків. Наші сусіди - Ізраїль (24 місце, 266 775) і Канада (166 156).

Лідерами антирейтингу є США (7 636 912), Індія (6 622 180), Бразилія (4 815 289), Росія (1 215 001) і Колумбія (855 052).

За весь час пандемії в світі виявили 35 389 694 хворих (+249 546 за добу), 1 041 543 померлих (+4013) і 26 614 877 одужавших (+232 558).

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, вже в найближчі місяці в Україні захворюваність може зрости до 7000-9000 інфікованих на добу.