Коронавірус в Україні: 3 смерті, 26 підтверджених випадків зараження, можливе продовження карантину

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Увечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс- лабораторії Центру громадського здоров'я України у Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.

Новий коронавірус почав розповсюджуватися всередині України, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікарь України Віктор Ляшко в ефірі програми "1+1" "Право на владу".

"У країну зайшла коронавірусна хвороба. В країні зареєстровані навіть перші випадки внутрішньокраїнного інфікування". За його словами, карантинні заходи дуже важливі, бо направлені на те, щоб зупинити це поширення, а також "унеможливити пікове зростання масового надходження хворих до системи охорони здоров'я".

Карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться, заявив Віктор Ляшко.

"Ми розглядаємо варіант продовження карантину. Це не буде секретом. Але це все буде залежати від епідемічної ситуації на території України, а також в країнах ЄС. Якщо буде відбуватися зростання, карантин буде 100% продовжено".

Із 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

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