Коронавірус в Україні: зафіксовано 15,6 тис. випадків, 408 летальних

На ранок 11 травня надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19

В Україні зафіксовано 15648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму Telegram.

Зокрема, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 553 випадки; Волинська область - 482 випадки; Дніпропетровська область - 731 випадок; Донецька область - 100 випадків; Житомирська область - 523 випадки; Закарпатська область - 730 випадків; Запорізька область - 329 випадків; Івано-Франківська область - 1126 випадків; Кіровоградська область - 420 випадків; м. Київ - 1871 випадок; Київська область - 1000 випадків; Львівська область - 798 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 223 випадки; Одеська область - 646 випадків; Полтавська область - 247 випадків; Рівненська область - 978 випадків; Сумська область - 154 випадки; Тернопільська область - 1018 випадків; Харківська область - 595 випадків; Херсонська область - 161 випадок; Хмельницька область - 178 випадків; Чернівецька область - 2324 випадки; Черкаська область - 342 випадки; Чернігівська область - 77 випадків.

При цьому дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, за час пандемії вірус COVID-19 в Україні підтвердили у понад 3 тисяч медиків і більше тисячі дітей.

Як писало РБК-Україна, у лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих коронавірусом в Україні.