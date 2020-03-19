Коронавірус виявили у жителя Маріуполя, він повернувся із Єгипту.

У 52-річного жителя Маріуполя Донецької області підтвердили зараження коронавірусом

Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

"Перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині. Вірус виявили у 52-річного маріупольця, що повернувся із Єгипту. Медики надають йому допомогу - усім необхідним лікарні забезпечені. Особи, що перебували з ним в контактні, виявлені й знаходяться під наглядом", - написав Кириленко.

Очільник Донеччини застеріг маріупольців і жителів області від паніки, закликавши довіряти лише офіційній інформації.

"Прошу жителів Маріуполя та області зберігати спокій і дбати про гігієну, у тому числі й інформаційну. Довіряйте лише офіційно підтвердженим повідомленням", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, станом на 18 березня в Україні було зафіксовано 16 випадків COVID-19, із яких 2 - летальні.