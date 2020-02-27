Коронавирус дошел до Эстонии и Дании

Первый случай заражения китайским коронавирусом был зафиксирован на территории Эстонии. Об этом министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, передает ERR .

По его словам, коронавирус в страну привез не гражданин Эстонии, но он проживает в стране на постоянной основе. Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. На текущий момент зараженный изолирован.

Reuters сообщает, что первый случай заражения также был зафиксирован в Дании. Согласно информации издания, недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Его также изолировали.

Ранее министр здравоохранения ФРГ заявил, что в Германии начинается эпидемия коронавируса.

InfoResist.org

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