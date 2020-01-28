Коронавирус: Готова ли Украина отразить эпидемию

Сколько украинцев в эпицентре эпидемии неизвестно, турпоездки продолжаются, а полеты в Китай отменил лишь один лоукостер. Для диагностики пациентов нужно отправлять в Германию, а Минздрав рапортует о готовности...

"Средств специфической диагностики в мире не существует"

Во вторник, 28 января, Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая. В понедельник в Киеве подтвердили один случай заболевания, но позже медики изменили сообщение и уточнили, что обнаружен не тот штамм вируса, который сейчас распространяется в Китае. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая тогда пояснила, что три случая, о которых сообщали в СМИ, оказались обычным гриппом.

Как известно, в середине декабря 2019 года в Китае началась вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом. По последним данным китайского агентство Синьхуа, число заразившихся коронавирусом граждан КНР составляет 4515, а 106 человек скончались.

Украинская власть ввела проверки пассажиров прямых рейсов из Китая на наличие коронавируса. Однако, по мнению политолога Александра Теплюка, представители власти демонстрируют неготовность к борьбе с эпидемией.

"Смешно слушать, как наш чиновник с телеэкрана говорит о том, что надо побольше есть лука в борьбе с коронавирусом. В то время, как в Китае и России разрабатываются экспресс-тесты для диагностики этого вируса, мы направляем в Германию человека с подозрением на коронавирус, чтобы провести там тест. Мы не готовы к борьбе с коронавирусом", - подчеркнул политолог.

Он перечислил основные опасения, связанные с эпидемией. Дескать, у нас 6 прямых авиарейсов прямых в неделю прибывает из Китая - эти рейсы никто не отменяет. Также украинцы получают посылки из китайских интернет-магазинов, и их также никто не проверяет.

"У нас система Минздрава крайне расшатана, система санэпидемстанций развалена, все у нас пребывает в хаосе. Если вирус попадет к нам, у нас некому с ним разбираться", - говорит он.

Действительно, еще в 2017 году Кабинет Министров опубликовал решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Сообщалось, что функции Госсанэпидслужбы ее будет выполнять Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Тем не менее, в аэропорту "Борисполь" работают санитарно-карантинные подразделения лабораторного центра Министерства здравоохранения, которые проверяют рейсы из Китая. С 25 января пассажирам меряют температуру с помощью инфракрасных термометров.

Президент Владимир Зеленскитй заслушал министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Она заверила: "Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев относительно того, относятся ли они к китайскому коронавирусу".

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль сообщил СМИ, что некие диагностические системы сейчас есть в каждой области Украины. Впрочем, он же сам и уточнил: "Средств специфической диагностики, в принципе, в мире не существует. Поэтому, соответственно, диагностика происходит путем исключения: сначала диагностируется на грипп, если нет подтверждения, диагностируют на коронавирус, который присутствует в Украине".

Пока, по словам замминистра, диагностика происходит следующим образом: при подозрении на коронавирус образцы будут отправлять в Киев в одну из двух лабораторий, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Если и тут будет отрицательный результат, образец отправляется в Германию. Это может занять до пяти дней.

"В конце этой недели - начале следующей недели в Украине будут доступны тест-системы, которые сделают диагностирования менее продолжительным", - сообщил замминистра.

Отметим, что в мире зафиксированы 56 летальных случаев от заражения вирусом, а общее число инфицированных за пределами Китая превысило 2 тыс. человек. Случаи заболевания выявили в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Непале, Австралии, Таиланде, а также в Канаде, США и во Франции.

Известно, что на самом раннем этапе болезнь проявляется такими симптомами, как повышенная температура, слабость и сухой кашель. Затем китайские медики сообщили, что у тяжелобольных может наблюдаться затруднение дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности.

"Через прикосновение к глазам"

Представитель экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван во вторник, 28 января, заявил, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, но можно заразиться и через прикосновение к глазам грязными руками.

"Всем нужно носить маски, сократить контакты на близком расстоянии. Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус..."- сообщил он.

Ли Синван сообщил, что в последнее время участились случаи легкой формы: у некоторых заболевших вовсе не доходило до воспаления легких, наблюдались только небольшая температура и редкий сухой кашель.

"Есть еще часть пациентов, у которых повышение температуры тела неочевидное, у них иногда сухой кашель или проявляется слабость", - рассказал китайский медик.

Он подчеркнул, что несмотря на слабые симптомы, такие люди так же являются переносчиками вируса.

Накануне министр здравоохранения Китая Ма Цзяовей сообщила, что вирус может передаваться от человека к человеку даже в инкубационный период, то есть до появления первых симптомов. Сам инкубационный период составляет от одного до 14 дней, и носителями заболевания могут быть люди, у которых нет никаких симптомов, поэтому бороться с распространением вируса становится сложнее.

Стало известно, что в городе Тяньцзинь, где проживают 15 млн человек, вводят один из механизмов военного положения из-за коронавируса.

Два города в провинции Хубэй, ставшей эпицентром нового вируса, закрыты на въезд и выезд, еще в нескольких городах введены ограничения работы общественного транспорта.

Ранее китайские власти закрыли на карантин город Ухань в провинции Хубэй с населением 11 млн человек. Для этого были перекрыты все дороги и заблокированы другие виды транспортного сообщения, отменены все рейсы поездов и самолетов, остановлен внутригородской транспорт. Кинотеатры, кафе, рестораны закрыты. Жителям рекомендовано не покидать город.

Затем был заблокирован город Хуангана, в котором проживают 7 млн человек. В других городах провинции так же приняты карантинные меры: в Эчжоу закрыты вокзалы, в Сяньтао и Чиби ограничено движение общественного транспорта.

Китайские власти прогнозируют рост числа заболевших, поскольку вирус все быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку. С 27 января Китай приостановил отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

В Украине от полетов в Китай отказался один лоукостер. В МИД не смогли ответить журналистам сколько украинцев хотят покинуть Китай в ближайшие дни и сколько наших соотечественников находятся в эпицентре эпидемии. Тем временем, по данным СМИ, путевки в Китай туроператоры все еще продают, и даже выставляют штрафные санкции туристам за отмену туров.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провели совещание. По результатам этого совещания, Министерству здравоохранения поручено информировать население. Так, планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Андрей Кислов