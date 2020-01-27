Коронавирус не распространяется через посылки - "Укрпочта"

В ПАО "Укрпочта" заявили, что новый коронавирус, вспышка которого наблюдается в Китае, не распространяется через товары, которые отправляются в международных почтовых отправлениях.

В "Укрпочте" также уточнили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы в связи со вспышками коронавируса в Китае.

"Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - отметили в заявлении.

Таким образом, компания просит украинцев доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

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