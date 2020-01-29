Коронавирус в Китае: число летальных исходов уже 132 человека

Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV , достигло в Китае 5 974 человек

Об этом говорится в опубликованном в сегодня утром, 29 января, заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Число летальных исходов возросло до 132, уточняет ТАСС.

Состояние 1 239 инфицированных оценивается как тяжелое. Более 9,2 тыс. человек имеют симптомы заражения коронавирусом, однако их диагноз пока не подтвержден. В карантине находятся еще почти 60 тыс. человек.

Согласно обновленной информации, более половины числа инфицированных (3,5 тыс. зараженных и 125 смертей) приходится на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является изначальным очагом распространения эпидемии.

За пределами КНР по состоянию на вечер 28 января подтверждены около 50 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах, включая Австралию, Германию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южною Корею и Японию, сообщает DW.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

В связи с распространением вируса Украина останавливает авиасообщение с Китаем c 3 февраля.