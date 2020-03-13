Коронавирус в Украине: СНБО сегодня рассмотрит вопрос закрытия границ

Совет национальной безопасности и обороны 13 марта проведет заседание, на котором обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в окружении президента.

На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно, в каком формате это возможно сделать.

По информации ZN.ua, Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется в пятницу в 12:30.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. 12 марта COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.