Кость, найденная журналистом в Донбассе, принадлежит жертве MH17

Следствие изъяло у голландского журналиста носители информации, чтоб установить конкретное место, где были найдены останки





Кость, которую нашел в Донбассе и пытался вывезти журналист Микель Спеккерс, принадлежит жертве катастрофы MH17. Это показали результаты экспертизы, сообщила прокуратура Нидерландов.

Отмечается, что другие изъятые предметы не представляют интереса для следствия. У голландского журналиста также изъяли носители информации, чтобы установить, где именно он нашел останки.

9 января в Нидерландах в аэропорту полиция задержала Спеккерса, поскольку он провозил обломки самолета рейса МН17.

Журналист посетил оккупированный Донецк, чтобы снять документальный фильм о повседневной жизни в регионе. После этого он побывал на месте катастрофы самолета рейса МН17, где помимо прочего нашел кусок кости.

Международные прокуроры, расследующие катастрофу Боинга рейса MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году, говорят, что ракета комплекса ЗРК Бук, попавшая в самолет, была привезена из России и запущена с территории, подконтрольной боевикам