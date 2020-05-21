Кожара вийшов з СІЗО під заставу

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, якого підозрюють у вбивстві директора Atlantic Group Сергія Старицького, вийшов з СІЗО під заставу.

"Кожара вніс заставу і вийшов на свободу", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У пресслужбі прокуратури Київської області кореспонденту #Букв підтвердили цю інформацію та уточнили, що ексміністр вніс заставу в розмірі 2,1 млн грн.

Як відомо, 22 лютого з'явилася інформація, що під Києвом загинув підприємець, директор Atlantic Group Сергій Старицький. Поліція спочатку вважала його загибель самогубством, проте друзі цю інформацію спростовували. Згодом Національна поліція перекваліфікувала кримінальну справу за фактом смерті Старицького з самогубства на умисне вбивство.

25 березня правоохоронці затримали Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві Старицького. Встановлено, що 21 лютого Кожара перебував за місцем проживання в своєму будинку в селі Чайки Київської області, спільно зі своєю дружиною Мариною Козерод і Старицьким.

Леоніду Кожарі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

27 березня Шевченківський районний суд Києва обрав колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в більш ніж 14 млн гривень. 31 березня стало відомо, що до вбивства директора Atlantic Group Сергія Старицького може бути причетна дружина колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари - Марина Козерод.

10 квітні дружині колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари Марині Козерод оголосили про підозру у справі щодо вбивства директора Atlantic Group Сергія Старицького.

#Буквы

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