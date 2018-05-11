Козловский о своем участии в концерте в Москве к 9 мая: я не боюсь травли

Украинский певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский прокомментировал свое участие в концерте в Москве в День Победы.

Как написал исполнитель на своей странице в Facebook, он не отрицает своего участия в концерте в Москве, посвященном Дню Победы.

"За последние 4 года я ни разу не выступал в России и считаю это недопустимым по понятным на то причинам. Но когда от украинцев, живущих в России, получил приглашение выступить на концерте по случаю Дня Победы - после долгих сомнений согласился. Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать и по другому поводу этого выступления я бы себе не позволил. Убежден, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве - они вместе прошли страшную войну, победили в ней, заплатив очень дорогую цену. Они шли до конца, не делили себя на нации, это их память. И они заслуживают того, чтобы прожить свои последние годы достойно, чувствуя нашу благодарность. Противостояние политиков (именно политиков, а не простых людей!!!), которое происходит сейчас и приводит к новой войне и смертям моих земляков - это страшно, но это не должно нивелировать историю и подвиг тех, кто победил в 1945-ом. Не должно препятствовать взаимопониманию людей адекватных и думающих.Поэтому я не отказался от этого выступления. И когда во время концерта получил записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!" - Я понял, что сделал все правильно", - пояснил Козловский.

По его словам, он неоднократно выступал в зоне АТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину "во всем и всегда".

Козловский отметил, чтобы как украинский артист будет "продвигать украинскую идею и нашу правду простым людям".

"Измена - поддаваться истерикам, "бить" друг друга, травить и уютно себя чувствовать в атмосфере ненависти и поиска среди своих тех, кого можно обвинить во всех грехах.

Это мое личное мнение, которое я никому не навязываю. Какой бы не была общественная реакция, это не изменит того факта, что я всегда был патриотом своей страны и остаюсь им. А травлю я не боюсь", - написал певец.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 мая, в московском районе Солнцево на сцене концерта ко Дню Победы заметили украинского поп-певца, заслуженного артиста Украины Виталия Козловского.