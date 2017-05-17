Кравчук перенес сложную операцию на сердце

Экс-президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук сегодня перенес сложную операцию на сердце.

Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил источник в окружении бывшего главы государства.

Собеседник отметил, что операция проводилась в Институте сердца Минздрава Украины в Киеве, Кравчуку поставили четыре стента.

"При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", - добавил источник.

83-летний Леонид Кравчук в 1990-1991 годах был председателем Верховного Совета (позже - Верховной Рады) Украины, объявившего о независимости государства. В 1991 году выиграл первые демократические выборы в стране после распада СССР. С 1994 по 2006 годы был депутатом Верховной Рады.

После оккупации Крыма Россией и начала войны на Донбассе Кравчук призывал украинские власти готовиться к длительному противостоянию с Россией и прекратить любые переговоры с боевиками. Он также неоднократно критиковал переговорный процесс в минском формате за неэффективность.