Крещение Господне: все, что надо знать - от традиций до правил

19 января Православная церковь празднует один из великих двунадесятых праздников Богоявление - Крещение Господне.

О празднике читателям "Вестей" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, он пришел на реку Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи, который в то время там проповедовал и крестил людей.

Иоанн, понимая, что перед ним Спаситель мира, считал себя недостойным возложить руку на голову Христа. Но Иисус сказал ему: "Оставь теперь, потому что так надлежит нам исполнить всякую правду". Иоанн повиновался и во время крещения вдруг раскрылись небеса и Дух Божий в виде голубя спустился на Иисуса, а с неба был слышен голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

Крещение: смысл праздника

"Каждый из нас старается принести в свой дом хоть немного крещенской воды - этой живой воды нашей веры. Водой омывался и Иисус Христос при Крещении в Иордане. Что же такое Крещение? Откуда его истоки? Крещение - это связь человека с Богом, завет между Богом и человеком. Прообразом Крещения в Ветхом Завете, символом этого завета был чин обрезания младенцев мужского пола. По Закону Моисееву, данному ему Богом на горе Синай, всякий младенец- мальчик должен был принять обрезание на восьмой день по своему рождению и при этом быть наименован. Во исполнение этого Закона принял обрезание и Сын Человеческий, и было наречено Ему имя Иисус", - рассказал митрополит.

Впервые Крещение совершает святой Пророк Иоанн Предтеча. Он был тем, кто подготовил современный мир к приходу Спасителя - Иисуса Христа. Выйдя на проповедь грядущего спасения мира, Иоанн Креститель призывал народ к покаянию, ибо приблизилось - стало возможным для человека Царствие Небесное. И говорил о том, что он крестит только водой, омывая грехи человеческие, а за ним идет Тот, Кто будет крестить водой и Святым Духом - во спасение души, и Которому он недостоин развязать ремни Его обуви.

Иоанново Крещение совершалось в покаяние, во имя Спасителя еще только грядущего, и потому Духа Святого, подобно нынешнему Крещению, не имело и не сообщало. "Мы же крещены Христовым Крещением, которое без Духа Святого и быть не может - благодатные дары Его мы воспринимаем при самом вступлении нашем в этот мир. Поэтому последний великий Пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель и полагал разность своего Крещения и Крещения Христова в том, что с пришествием Иисуса Христа людям будет дан Богом Закон новый, написанный не на скрижалях, а в сердцах, и будет Крещением Христовым сообщаться Дух Святой как необходимый дар Нового, высшего Завета", - пояснил Владыка.

Крещенский Сочельник: что можно и что нельзя делать в этот день

Накануне праздника, 18 января, отмечается Крещенский Сочельник. Его еще называют Навечерия Крещения Господня. В этот день установлен строгий пост: верующие постятся весь день, а вечером отмечают "Голодную кутю" или Святой вечер (наподобие Рождественского). Готовят постный рис, кутю, жареную рыбу.

В этот день установлен строгий пост. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды. Поэтому сочиво - это не просто обязательное, но и очень удобное блюдо. Рецепты кутьи на Крещение "Вести" публиковали ранее.

В сочельник, после литургии, в храмах совершается великое освящение воды. Вода эта называется Агиасмой или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII века водоосвящение происходит два раза - и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Гадания на Крещение

"Вести" собрали самые поэтичные гадания на Крещение. Среди них, к примеру, гадание на вещий сон. Перед тем, как лечь спать нужно сказать: "Святой Самсон, покажи праздничный сон", и подумать о том, что ты хочешь знать. К примеру, как будет выглядеть будущий муж, когда замуж выйдешь или что тебя ждет в этом году. После этого нельзя с кем-либо разговаривать.

Купание в проруби на Крещение: где и когда

Прорубь, сделанную для водоосвящения и купания на Крещение, называют также иорданью в честь реки Иордан, в которой крестили Христа.

В проруби, где воду уже освятили, будет нелишним искупаться - считается, что крещенское купание очищает от грехов и обеспечивает здоровьем на целый год. В столице для крещенских купальщиков оборудованы специальные места. Со списком таких мест можно ознакомиться здесь.

"Вести" узнали, где будут проходить массовые мероприятия и о мерах безопасности. В частности, в Гидропарке будут усилены меры безопасности. Как нам сказал замспикера патрульной полиции Киева Виктор Шеверда, здесь будет дежурить пять патрулей - 10 копов. "В остальных местах массовых купаний все будет как обычно - районные экипажи, без привлечения дополнительных сил", - говорит Шеверда. Также, по словам спикера главка ГосЧС в Киеве Светланы Водолаги, возле всех разрешенных мест для купания будут дежурить спасатели и медики. Подробнее читайте в материале ВИП- проруби и танцы на льду. Где в Киеве окунуться на Крещение.

Как нырять на Крещение, чтобы не заболеть

"Вести" выяснили, как подготовиться к купанию в проруби без последствий, а также - какую пользу и вред приносит данная процедура для организма. В частности, польза заключается в том, что это:

Сеанс детокса.

Усиливается кровообращение, за счет чего вредные вещества выводятся быстрее.

Удар по инфекции.

При погружении в ледяную воду температура тела на несколько секунд повышается до 40 градусов. При такой температуре болезнетворная микрофлора погибает.

Улучшается настроение.

Моржевание стимулирует работу надпочечников и происходит усиленная выработка гормонов счастья - эндорфина и серотонина.

Для того, чтобы купание прошло без неприятных последствий для вашего организма, соблюдайте несколько простых правил. Также следует учесть, что крещенский "заплыв" полезен не для всех.

Как правильно крестить ребенка и креститься взрослому

Накануне великого православного праздника - Крещения Господня - о правилах соблюдения таинства читателям "Вестей" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

В первохристианские времена люди обычно принимали Крещение в зрелом возрасте. Бытовало такое мнение, что креститься надо в преддверии смерти, чтобы стать чистым перед Господом, ибо Крещением упраздняются - смываются все грехи. Однако опыт жизни христиан первых веков показал, что позднее крещение человека неоправданно. В случае внезапной смерти, болезни человек оставался вне Бога, вне Его милосердия и заступления. И уходил из жизни, неся на себе свои грехи и грехи прародителей.

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