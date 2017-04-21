Крищенко: Убийство владельца сети стоматологических клиник в Киеве раскрыто

Начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил о раскрытии дела об убийстве в Киеве директора стоматологических клиник, пишет Интерфакс-Украина.

По полученным данным, сотрудники правоохранительных органов в марте текущего года задержали четырех исполнителей убийства предпринимателя и изъяли вещественные доказательства совершения преступления.

"Вчера задержали организатора убийств - этот человек организовывал, руководил, давал оружие. Он уведомлен о подозрении", - отметил Крищенко.

При этом глава ГУ НП в Киеве подчеркнул, что причиной убийства стали личные мотивы: "Версия (правоохранителей, - ред.) нашла подтверждение - это личная жизнь, конфликты".

Стоит отметить, что задержанным стрелком оказался бывший военнослужащий. А все подозреваемые в совершении данного преступления причастны к обстрелу из гранатомета одной из СТО в Киеве.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 1 июля в районе Печерской площади в Киеве неизвестные на мотоцикле во время движения обстреляли внедорожник Mitsubishi. В нем находился директор стоматологического центра на Печерске 48-летний Иван Опанасюк. Он скончался от полученным травм в больнице.