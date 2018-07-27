"Кровавая Луна": что следует делать и что нельзя делать в день лунного затмения

27 июля состоится самое длинное в этом столетии затмение Луны. Оно продлится почти 4 часа. Луна пройдет через темную область земной тени - Umbra. Поэтому спутник нашей планеты станет очень красным. Поэтому явление называют "Кровавая Луна".

В этот день также Марс приблизится к Земле. Расстояние между двумя планетами достигнет менее 60 млн км. Поэтому Красную планету можно будет увидеть в небе. Последний раз это явление наблюдали в 2003-м.

Что такое лунное затмение

Затмение происходит тогда, когда Земля находится между Солнцем и Луной. Наш спутник попадает в тень или полутень Земли. Лунное затмение бывает только тогда, когда Луна полная.

Различают полное, частичное и полутеневое затмение.

Во время полного затмения Луна становится темно-красной. Его еще называют кровавым. Такой цвет обусловлен слабым светом, что рассеивается через атмосферу Земли.

Для оценки яркости спутника земли используют шкалу Данджона - от нуля до четырех. Так, ноль - значит очень темное затмение. Четыре - медно-красный или оранжевый цвет.

Во время частного затмения в тень попадает часть Луны. Тогда только его одну часть освещают прямые солнечные лучи.

Если Луна заходит в полутени Земли, затмение называют полутеневым.

Невооруженным глазом его нельзя заметить. Такие затмения фиксируют с помощью приборов.

Период затмения характерен резкими перепадами настроения и нарушением сна. Затмение вызывают чувство тревоги и душевного дискомфорта

Чем характерно нынешнее затмение Луны

Лунное затмение будет самым длинным в 21 веке. Полная фаза продлится 1 час. 43 мин. Частичная - 3 час. 55 мин.

Фазы затмения Луны (Автор: awesomeworld)

Время начала космического зрелища будет зависеть от времени восхода и захода Луны в разных точках земного шара.

В Европе полное затмение продлится с 21:30 до 23:13 по киевскому времени, а кульминация состоится в 22:21. Полностью весь процесс закончится в 2:28.

"В Украине можно будет наблюдать почти все фазы полного лунного затмения. Лучше всего - около 22 часов. Затемненную Луну можно наблюдать невооруженным глазом", - говорит заместитель директора научно- исследовательского института "Астрономическая обсерватория" ОНУ им. Мечникова Николай Кошкин.

Затемнением смогут полюбоваться жители Восточного полушария. В Новой Зеландии и Южной Америке его будут наблюдать лишь частично. Северная Америка не сможет насладиться "кровавой" Луной.

Чем опасно затмение

Затмение неблагоприятно сказываются на общем самочувствии людей. В зоне риска - люди с сердечно-сосудистыми и эндокринными болезнями, гипертонией. В этот период возрастает количество гипертонических кризов, инсультов и инфарктов.

Период затмения характерен резкими перепадами настроения и нарушением сна. Затмение вызывают чувство тревоги и душевного дискомфорта.

Затмение особенно влияет на психику женщин. В них могут появиться приступы истерии. Барышни могут не контролировать собственных эмоций. Мужчины будут испытывать психологический дискомфорт.

Существует личностная тревожность, когда человек воспринимает любые ситуации, как опасные и реагирует на них.

Некоторые смогут почувствовать приливы агрессии и бунтарство. Эти эмоции сложно будет контролировать. Астрологи советуют быть осторожными, не рубить с плеча, не ругаться и не думать о плохом.

Почувствовать на себе влияние затмения могут и здоровые люди. Могут появиться головная боль и упадок сил. Специалисты советуют есть больше фруктов, пить много воды и делать перерывы на отдых.

Что не стоит делать в день лунного затмения

Влияние лунного затмения возможно за несколько дней до явления и через несколько дней после него. В этот период у людей повышается склонность принимать необдуманные решения и делать импульсивные поступки.

Если во время солнечного затмения "программируют" судьбу, то во время лунного затмения стоит "отсечь" от себя что-то лишнее.

Специалисты советуют не выяснять отношения во время затмения. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, связанные с проявлением агрессии. Кроме того, выяснение отношений может привести к их разрыву.

Затмение влияет на умственную деятельность. Лучше не начинать ничего важного, не принимать знаковых решений. Существует опасность ошибки из-за неверной оценки реальности.

Следует отложить все важные дела: покупки, подписание документов или контрактов. Не рекомендуется заниматься финансовыми операциями. Нельзя одалживать деньги. В этот период лучше не планировать свадеб - брак может быть очень проблемным и закончиться разводом.

"В настоящее время стоит предпочесть самолеты автомобилям и поездам, если, конечно, будет такая возможность. А еще лучше вообще остаться дома. Не думаю, что самолеты начнут падать один за другим, но почему бы не обезопасить себя, так сказать, на всякий случай ", - предупреждает астропсихолог Валентина Виттрока.

Что следует делать в день лунного затмения

Если во время солнечного затмения "программируют" судьбу, то во время месячного стоит "отсечь" от себя что-то лишнее. Специалисты советуют медитировать. Во время затмения следует "стереть" негативы в материальном плане. Например, представить, как ушла болезнь, прошли финансовые трудности.

Период затмений благоприятный для того, чтобы распрощаться с вредными привычками. Важно закончить отношения, которые себя исчерпали. Благоприятно завершать реорганизацию, переезд, ремонт, перестановку мебели. Подводить итоги, переосмысливать свой опыт, завершать обучение.

Специалисты советуют, нарисовать свой сильнейший страх, ненависть к определенному человеку или какую-то эмоцию. Затем нужно сжечь рисунок на пламени белой свечи, представляя, как приходит освобождение от этого чувства.

Лунные затмения в истории Украины

21 января 2000-го произошел раскол в Верховной Раде. 255 депутатов перешли в Украинский дом. Ивана Плюща избрали председателем парламента.

28 октября 2004-го произошло полное лунное затмение. Через три дня в Украине прошли президентские выборы. Во второй тур прошли Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

15 апреля 20014-го в период затмения украинские военные начали спецоперацию на востоке страны по освобождению Краматорска. За три дня до явления в оккупированном Крыму приняли новую Конституцию, а российские войска начали вторжение на украинскую территорию.