Крым: Три года оккупации. Пять потрясений крымской экономики

Пять потрясений крымской экономики

1. Прекращение торговых отношений с материковой Украиной

С первых дней оккупации торговые отношения Крыма с материковой Украиной были существенно осложнены из-за непредсказуемой обстановки, а также появившейся административной границы. Со временем, когда Крым вошел в правовое поле Российской Федерации, товарооборот между полуостровом и материком сократился еще более существенно.

Были прерваны фактически все экономические связи крымчан с Украиной. Торгово-экономические связи были разорваны в основном как следствие блокады Крыма. Тут стоит отметить, что блокада не нанесла серьезного ущерба экономике РФ, при этом ускорила интеграцию Крыма в рынки России и поспособствовала полному разрыву видимых связей полуострова с материковой Украиной.

2. Транспортная блокада

Однако, если до начала гражданской блокады Крыма торговые и экономические отношения между Крымом и материковой частью Украины еще сохранялись, то после ее начала экономические отношения были прекращены практически полностью, поскольку буквально стали невозможными.

Однако, как известно, не только автомобильное сообщение с Крымом было сильно осложнено. В первый год оккупации прекратилось железнодорожное сообщение, а также международное авиасообщение. Изолированность полуострова существенно повлияла не только на торговые отношения, но и на другие важные вехи крымской экономики.

В первую очередь транспортная блокада повлияла на туристическую отрасль, которая была основополагающей для Крыма. До аннексии с территории материковой Украины приезжало до 5 миллионов туристов, сейчас эта цифра сократилась до 100-150 тысяч в год. Модернизация же международного аэропорта "Симферополь" не позволила увеличить пропускную способность настолько, чтобы компенсировать отсутствие железнодорожного сообщения. Кроме того симферопольский аэропорт теперь принимает только внутренние рейсы - сегодня турпоток в Крым - это фактически монопоток из России - не восстановлено сообщение ни с одной из стран.

3. Налоги и правовое поле РФ

Переход в правовое поле Российской Федерации ощутимо ударил по крымскому бизнесу, который не был готов ни к размерам российских штрафов, ни к налоговой системе этой страны. Непосильные штрафы за малейшие нарушения особенно задели малый бизнес - один за другим стали закрываться семейные предприятия, бизнесы, на которых фактически базировалась крымская экономика.

Объявления о продаже коммерческой недвижимости и действующих бизнесов в Крыму начали появляться с первых месяцев оккупации. Российский системный, крупный бизнес так и не зашел на полуостров с обещанными "огромными инвестициями, такими как в Сочи".

4. Перекрытие Северо-Крымского канала

Аграрный сектор полуострова понес миллиардные убытки, поскольку Крым так и не смог стать независимым от днепровской воды.

Посредствам Северо-Крымского канала на полуостров доставлялось 1,2 миллиарда кубов воды.

В АРК 400 000 Га орошаемых земель (реально орошалось менее половины), на которые шло 700 млн кубов воды, основная масса, 500 млн кубов шло на выращивание риса на севере полуострова. Более 30 000 гектар рисовых чеков (Красноперекопский, Раздольненский, Первомайский районы) в год давали 3 миллиарда гривен выручки и работу 120 предприятиями, которые кормили 20 000 семей, сейчас же рисоводство в Крыму полностью уничтожено.

Из-за отсутствия воды тотально пострадали не только рисоводство, но и животноводство. Полностью утрачены 30 тыс. га рисовых чеков, а выращивание сои, ставшей для Крыма уже традиционной культурой, сегодня сокращено на 70%. Из-за отсутствия кормовой базы (она выращивается только на орошаемых землях) практически полностью уничтожено животноводство. Сокрушительный удар по свиноводству нанес вирус африканской чумы свиней, который на десятилетия уничтожил свиноводство в нескольких районах Крыма.

5. Антироссийские санкции

Санкции, введенные Западом, хоть и не стали фатальными для экономики Российской Федерации, болезненно ударили по Крымскому полуострову.

Иностранные инвесторы обходят Крым десятой дорогой, поскольку это чревато осложнением работы их бизнеса в Европе. Кроме того, как известно, санкции не позволяют полноценно функционировать в Крыму ни одной международной платежной системе или международному финансовому учреждению. Расплатиться картами Visa и MasterCard по-прежнему в Крыму нельзя фактически нигде. В основном в Крыму работают банки, созданные специально для аннексированного полуострова. Российский Генбанк и крымский РНКБ стали фактически монополистами на полуострове, при этом оба банка не имеют внешних связей, так как попали под международные санкции. На полуострове практически отсутствует система коммерческого кредитования, вернее, "система" заявлена, но кредиты по факту не выдаются.

Александр Лиев

Бывший министр курортов и туризма Автономной республики Крым