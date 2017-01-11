Крымчан с весеннего призыва будут отправлять в другие регионы России

Крымские призывники с весеннего призыва 2017 года будут служить в других регионах России

Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооружённых сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров, передает "ДС" со ссылкой на RT.

"Начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сказал Тонкошкуров.

Он также отметил, что раньше призывников направляли на службу в воинские части в границах полуострова.