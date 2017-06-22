Крымские судьи продлил арест замглавы Меджлиса Чийгоза до 8 октября

Подконтрольный РФ Верховный суд аннексированного Крыма продлил арест заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза до 8 октября. Об этом написал в Facebook адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Крымские судьи продлили срок содержания под стражей Ахтему Чийгозу до 8 октября 2017", - написал он.

Отметим, что вчера Полозов сообщил, что прокурор привела абсолютно надуманные основания для продления меры пресечения.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года. Ему инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Еще пятерым крымским татарам - Мустафе Дегерменджи, Али Асанову, Арсену Юнусову, Эскендеру Кантемирову и Эскендеру Эмирвалиеву - участие в массовых беспорядках. Они обвинения против себя отвергают.