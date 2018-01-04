Крымские татары: от Екатерины до Путина (Politiken, Дания)

Крымские татары: сначала их преследовала Екатерина Великая, потом Сталин, а сейчас президент Путин

ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 200 ЛЕТ

1783 год. Императрица Екатерина Великая покорила Крымский полуостров, который на тот момент был независимым королевством. Большинство татар бежали в нынешнюю Турцию.

1944 год. Советский диктатор Иосиф Сталин депортировал около 200 000 крымских татар в Среднюю Азию. Он считал, что они сотрудничали с нацистами.

1954 год. Советский Союз решил передать Крым из состава союзной республики Россия в состав Украины.

1987 год. 300 крымских татар организовали демонстрацию на Красной площади в Москве. Они требовали, чтобы им разрешили вернуться в Крым.

1989 год. Верховный Совет отменил решение о депортации крымских татар, которые на тот момент уже давно принялись возвращаться на полуостров.

1999 год. Украина признала парламент Меджлис в качестве рупора крымских татар.

2014 год. Крым был включен в состав России.

2016 год. Российские власти запретили Меджлис. В том же году певица Джамала выиграла конкурс Евровидения с песней «1944».

После того, как его приговорили к двум годам колонии, один из лидеров крымских татар, Ильми Умеров, неожиданно был выпущен на свободу и безо всяких объяснений отправлен в Турцию. Сейчас он, находясь в Киеве, борется за то, чтобы его преследуемый народ, наконец, смог обрести самоуправление у себя дома, в Крыму.

Это выглядит по-настоящему роскошно. Суперсовременный деловой центр в самом дорогом районе Киева. Сплошной мрамор, везде камеры слежения и настоящие деревья.

Но представители национального меньшинства, вынужденные находиться в изгнании, — на втором этаже, за закрытой дверью без таблички с указанием названия. Когда вы видите людей в меховых шапках, ощущаете аромат чая на ресепшен и в коридорах, слышите, как говорят на совершенно незнакомом языке, вы словно бы оказываетесь в каком-то другом мире. Здесь располагается парламент крымских татар, Меджлис, и здесь продолжается политическая борьба, которая началась еще более 200 лет назад: крымские татары хотят получить назад для создания автономии часть Крымского полуострова, где у них на протяжение веков был собственное королевство (ханство).

Один из лидеров татар, Ильми Умаров, только что появился в Киеве — почти по Кафке.

Вплоть до российской оккупации Крыма 27 февраля 2014 года он был главой районной администрации Бахчисарая, который до 1783 года являлся столицей ханства. В знак протеста против российской аннексии полуострова он позднее оставил свой пост. Но на основании интервью, данного им собственной телестанции татар, АТР, против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.

Прокуратура считала, что Умаров призывал к освобождению Крыма насильственным путем. В конце мая 2016 года он был посажен под домашний арест, потом оказался в тюрьме, а затем в классической советской манере направлен на психиатрическую экспертизу.

27 сентября этого года ему был вынесен приговор: два года «колонии», т.е. трудового лагеря. 60-летний врач вряд ли бы там выжил. У него диабет 2-го типа, слишком высокое артериальное давление, к тому же он страдает болезнью Паркинсона. Приговор был более суровым, чем требование прокуратуры, настаивавшей на трех годах условно.

Но в один прекрасный день в конце октября его, а также еще одного осужденного крымского татарина, Ахтема Чийгоза, вывели из камеры и отправили самолетом в Анкару. Оттуда он смог перебраться в Киев, где располагается Меджлис, запрещенный русскими весной 2016 года.

«Понятия не имею, почему меня выпустили», — говорит Ильми Умеров.

Его адвокат попытался получить объяснения. Ответ из офиса президента Путина гласил: «предоставить объяснение не представляется возможным».

200 тысяч татар в Крыму

Умеров был отпущен на свободу сразу же после встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который совершенно явно стремился снискать популярность у крымско-татарского меньшинства в стране, насчитывающего около двух миллионов человек. Во всяком случае, украинский президент Петр Порошенко поблагодарил Эрдогана за то, что он заступился за двух осужденных.

Официальных цифр нет, но Ильми Умаров исходит из того, что большинство из тех 40 тысяч, кто бежал из Крыма после российской аннексии полуострова, — татары. Он также считает, что бегство продолжится. В Крыму постоянно проживает более 200 тысяч татар.

«Оккупационные власти подвергают нас очень жесткому давлению. Запрещены не только Меджлис и наша телестанция АТР. Любая попытка сохранять наши традиции считается проявлением экстремизма и попыткой мятежа. Это касается, например, мероприятий 18 мая, когда мы вспоминаем депортацию в Среднюю Азию во времена Сталина, а также мероприятия в годовщины российской оккупации 27 февраля и 18 марта», — говорит Ильми Умаров, заместитель председателя Меджлиса (запрещен в РФ, ред.), в котором 33 депутатов.

«В настоящее время против нас возбуждено 5 уголовных дел, по каждому из них обвиняются 4-5 татар. Требуемые наказания часто весьма суровы — от 3 до 15 лет тюрьмы. Достаточно только сказать публично, что Крым должен вернуться в состав Украины, и тебя обвинят в подстрекательстве к мятежу или сепаратизме».

В разгар интервью у него звонит мобильный телефон. Он кивает.

«Мне придется уйти. У нас голосование, а без меня оно будет недействительным. Сейчас вернусь».

Первое дело против него завели, когда ему было 16

Ильми Умеров родился в Ферганской долине в Узбекистане, где большинство депортированных татар оказались после транспортировке по железной дороге в вагонах для скота.

Считается, что минимум 25% депортированных умерли за время этой недельной транспортировки. Когда татар высадили из поезда, им самим пришлось строить себе жилье и искать средства пропитания.

«Я вырос в среде, где все мечтали о том, что они вернутся. Нас вырвали из родной почвы с корнем, многие семьи потеряли своих родных либо во время войны, либо при депортации. Мы постоянно говорили о возвращении», — рассказывает он.

Против него самого в 16-летнем возрасте было впервые заведено уголовное дело, когда старшеклассник принялся отстаивать интересы татар. В городе стали распространять написанные от руки листовки о том, что татары хотят вернуться в Крым. А потом милиция усадила старшеклассников писать сочинение и благодаря этому выявила его как одного из зачинщиков.

Больше санкций

В 1989 году он вместе с семьей вернулся в Крым. Отношения между вернувшимися и теми украинцами и русскими, которые за прошедшие 45 лет заняли все дома и земли татар, были очень напряженными.

Но семья Умерова приобрела дом в Бахчисарае, который уже в советское время был популярным у туристов. В частности, потому, что национальный русский поэт Александр Пушкин написал небольшую поэму «Бахчисарайский фонтан», этот фонтан все еще действует в старом дворце хана.

«Когда Украина стала независимой, наше положение улучшилось. Был начат государственный проект в поддержку нашего возвращения на родину. Особенно улучшились социальные условия, мы получили представительство в республиканском парламенте в Симферополе. Был признан Меджлис. Но нашей целью тогда, как и сейчас, было создание своей небольшой автономии. Так что сказать, что мы были на 100% довольны, нельзя».

Ильми Умеров призывает Данию и другие страны ЕС и НАТО не ослаблять давление на Россию:

«Я горячий сторонник санкций. Россия должна быть привлечена к ответу за то, что делает. Военное вмешательство приведет к катастрофе. Но вы должны наращивать санкции, чтобы Россия несла экономические потери. И пусть Крым станет хорошо упакованным чемоданом без ручки, чтобы никто в Кремле не смог его поднять».