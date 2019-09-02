Крымский активист Илья Большедворов сообщил о своем задержании в Ялте

Активист Илья Большедворов в воскресенье вечером, 1 сентября, сообщил о своем задержании силовиками в Ялте. Об этом Большедворов написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН со ссылкой на Крым. Реалии.

"Попробовал выяснить, кто выхватил плакат на митинге, сижу в полиции Ялты. Задержанный незаконно. Основания для доставки не называют", - написал он.

Других подробностей активист в сообщении не указал.

Комментарии крымских силовых ведомств по задержанию активиста на момент публикации новости отсутствовали.

Ряд крымских блогеров и активистов недавно сообщили о том, что на фестивале "Таврида-АРТ", который проходил в течение прошлых выходных в Судаке задержали общественного деятеля и "блогера-миротворца" Лаки Ли.

Напомним, СБУ расследует более 60 эпизодов из-за заходов судов в порты Крыма.