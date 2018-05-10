Крымский мост откроют 15 мая или днем позже - СМИ

Церемония открытия Крымского моста пройдет с участием президента РФ Владимира Путина, точная дата зависит от его графика, сообщило издание "Газета.Ru".

Торжественная церемония открытия моста через Керченский пролив пройдет 15 мая или на день позже, пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на источники.

По их словам, на открытии обязательно будет присутствовать президент РФ Владимир Путин, поэтому точная дата зависит от его графика.

В числе первых по мосту проедут сотни байкеров из мотоклуба "Ночные волки".

Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов - к 2019-му.

В марте 2018 года ведомство уточнило, что уже в мае проезд будет открыт для легкового транспорта и пассажирских автобусов.

8 мая стало известно о завершении строительства автодорожной часты Крымского моста. Дорожники завершают подготовку к открытию движения.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.