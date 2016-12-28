Кто из политиков больше всех не нравится украинцам: результаты опроса

Эксперты обнародовали результаты общенационального исследования, где узнавали мнение украинцев: кто из политиков больше всего им не нравится и каковы главные события уходящего года выделили бы.

Исследование совместно провели Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова с 16 по 20 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Главным политическим событием уходящего года, Украинцы называют войну на востоке страны. Среди самых болезненных вопросов - цены на тарифы, здравоохранение и маленькие зарплаты.

А вот эксперты к главным событиям отнесли: внедрение электронного декларирования и начало работы антикоррупционных институтов. Также отметили санацию банковской сферы и завершение политического кризиса.

Среди негативных событий, которые выделяют эксперты, прежде всего то, что Украина не получила безвиз, - отмечает сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина.

Самым успешным политиком 2016 года эксперты называют премьер-министра Владимира Гройсмана, а самым большим разочарованием - бывшую пленницу Надежду Савченко.

Непопулярные лица среди опрошенных граждан - председатель НБУ Валерия Гонтарева, бывший премьер Арсений Яценюк, и действующий министр внутренних дел Арсен Аваков.

Более половины респондентов хотят видеть в стране новых политических лидеров, но кто именно это может быть знают лишь единицы.

Очевидно, что это политический кризис, когда люди с одной стороны негативно относятся к существующим политикам разных политических сил. И с другой стороны не очень видят перспективу новых политиков, - объясняет Ирина Бекешкина.

Что касается прогнозов на следующий год, то ситуация довольно сложная, говорят эксперты. В частности, на международной арене положение Украины скорее всего осложнится из-за смены власти в ряде европейских стран. И это может стать причиной для ослабления или отмены санкций против России.

Впрочем, в 2017 году, по прогнозам экспертов, Украинцы же получают безвиз. В политической жизни - возможны досрочные выборы в парламент. А в экономике - небольшой рост.