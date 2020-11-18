Куди звертатися COVID-хворим, які не мають декларації з сімейним лікарем

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поділився алгоритмом дій для хворих на коронавірус пацієнтів, які не мають декларації з сімейним лікарем

Про це він написав у Facebook.

"Алгоритм дій для пацієнта, який має підтверджений COVID-19 (або підозру), але не має підписаної декларації із сімейним лікарем наступний: подзвонити за номером контакт-центру МОЗ (0-800-60-20-19) та отримати номер телефону амбулаторії, яка закріплена за вашим районом. Зв'язатися з амбулаторією, надати свої персональні дані. Реєстратура зафіксує інформацію та сконтактує із сімейним лікарем. Далі вже сімейний лікар телефоном консультує, призначає лікування та слідкує за станом протягом всього перебігу хвороби", - написав Степанов.

Перелік номерів амбулаторій можна знайти на офіційному сайті НСЗУ в розділі "Для громадян".

Якщо є підозра на COVID-19 і немає тесту, сімейний лікар відправляє за адресою пацієнта мобільну бригаду для проведення дослідження на COVID-19.

Степанов зауважив, що підписати декларацію з лікарем можна вже після одужання. Наразі МОЗ опрацьовує можливість підписання декларацій з сімейними лікарями онлайн.