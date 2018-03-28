Курсант российского пограничного училища попросил статус беженца в Украине

На пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на въезд в Украину прибыл гражданин Российской Федерации 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и простит признать его политическим беженцем.

"Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В данный момент решается вопрос о предоставлении Удовиченко статуса беженца.

Президент Украины Петр Порошенко в среду подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 1 марта "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Согласно ему граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, обяжут сообщать о намерении посетить Украину. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".