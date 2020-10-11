Ліга націй. Україна мінімально поступилася Німеччині

Команда Андрія Шевченка нарешті дала бій гранду європейського футболу. Повідомляє сайт Футбол Україна.

Прикрості додав другий гол німців, котрий вони забили через помилку Георгія Бущана, але потім воротар "Динамо" тягнув "мертві" м'ячі.

Останні хвилини гри минули в українських атаках, але вони результату не принесли.

Ліга націй Дивізіон А Група 4 3 тур

Україна - Німеччина - 1:2 Голи: Малиновський, 75 (пен) - Гінтер, 20, Горецка, 49

Україна: Бущан - Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь - Малиновський, Сидорчук (Макаренко, 85), Коваленко (Шапаренко, 77) - Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук, Циганков (Зубков, 69).

Німеччина: Нойєр - Гінтер, Зюле, Рюдігер - Клостерманн (Джан, 90), Кімміх, Кроос, Халстенберг - Дракслер (Вернер, 79), Горецка - Гнабрі (Хаверц, 90+4).

Попередження: Малиновський - Кроос, Гінтер

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