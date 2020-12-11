Ліга Європи: стали відомі всі учасники плей-офф

Україну в плей-офф турніру представлять два клуби.

10 грудня завершився груповий етап Ліги Європи 2020-2021, за підсумками якого стали відомі всі учасники плей-офф.

У матчах навиліт за традицією зіграють 32 клуби: 12 переможців груп Ліги Європи, 12 команд, які зайняли другі місця в своїх групах ЛЄ, а також 8 команд, що стали третіми в Лізі чемпіонів.

Україну на цій стадії представлять "Шахтар" і "Динамо". "Гірники" потрапили в число сіяних команд, а кияни - ні.

Найбільше представництво буде у Англії - чотири команди.Всі учасники плей- офф Ліги Європи

Вийшли в плей-офф ЛЄ з першого місця: "Рома", "Наполі", "Мілан" (всі - Італія), "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхем" (всі - Англія), "Байєр", "Хофенхайм"(обидві - Німеччина), "Вільярреал" (Іспанія), "Рейнджерс" (Шотландія), ПСВ (Нідерланди), "Динамо" Загреб (Хорватія)

Вийшли в плей-офф ЛЄ з другого місця: "Гранада", "Реал Сосьєдад" (обидві - Іспанія), "Бенфіка", "Брага" (обидві - Португалія), "Лілль" (Франція), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Мольде" (Норвегія), "Славія" (Чехія), "Маккабі" Тель- Авів (Ізраїль), "Антверпен" (Бельгія), "Вольфсберг" (Австрія), "Црвена Звезда" (Сербія)

Потрапили в плей-офф ЛЄ з Ліги чемпіонів: "Шахтар", "Динамо" (обидві - Україна), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Брюгге" (Бельгія), "Аякс" (Нідерланди), "Краснодар" (Росія), "Зальцбург "(Австрія), "Олімпіакос" (Греція)

Плей-офф Ліги Європи 2020-2021: що потрібно знати